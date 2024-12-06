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Сотрудники Росгвардии из РТ заняли первое место среди коллег по Приволжскому округу
По результатам служебно-боевой деятельности в этом году первое место среди территориальных органов в очередной раз заняло Управление Росгвардии по Республике Татарстан.
Нижнем Новгороде под руководством командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Просяника состоялся оперативный сбор руководящего состава.
В нем приняли участие заместители командующего, начальники управлений, отделов и служб управления округа, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, руководители территориальных органов, в том числе начальник Управления Росгвардии по Республике Татарстан генерал-майор Рустем Гумеров.
Открывая мероприятие, генерал-полковник Сергей Просяник довел участникам основные цели и задачи оперативного сбора.
Присутствующий в качестве почетного гостя митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ходе своего выступления рассказал присутствующим об основах духовно-нравственного воспитания военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
Второй день сбора был посвящен практическим занятиям на полигоне. Участники ознакомились с передовыми практиками противодействия БПЛА.
«В сложившихся условиях территориальные органы и войска округа продолжают повышение и закрепление положительной динамики в результативности служебно-боевой деятельности. Выражаю уверенность в том, что в 2025 году округ с честью выполнит задачи, поставленные директором Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной гвардии», – сказал командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник.
Генерал-полковник Сергей Просяник отметил, что в рамках оперативного сбора были выработаны единые подходы в организации выполнения поставленных задач, рассмотрены проблемные вопросы и определены пути их решения.
В завершение итогового военного совета командующий округом вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды. Кроме того, сотрудникам специальных подразделений Росгвардии, прошедших испытания, вручили знаки отличия СОБР.
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