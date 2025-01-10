Сотрудники регисполкома «Единой России» исполнили мечты маленьких жителей Курска

Фото: пресс-служба «Единой России»

Хоккей, конструктор, химлаборатории и другие развивающие игры отправляются сегодня из Казани в Курск. Как рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, обращения от детей из пострадавших семей Курской области поступили накануне Нового года.

«Мы с сотрудниками, аппаратом регионального исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения «Единой России» приняли решение принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить мечты ребятишек, которые на сегодня находятся в трудной ситуации. С учетом возрастных особенностей этих детей постарались подойти творчески к подбору подарков. В основном это развивающие игры. Праздничный груз сегодня отправляем в Курское региональное отделение «Единой России», и наши коллеги там на местах обязательно помогут уже персонально в каждую семью доставить эти подарки для детишек Курской области», - цитирует Самигуллина пресс-служба «Единой России».

Руководитель регионального исполкома партии напомнил, что благотворительная акция «Елка желаний» стала традиционной, она проводится много лет.

«В ней участвуют многие татарстанцы, в первую очередь это конечно депутатский корпус, депутаты Госдумы, Госсовета, руководители и сотрудники отраслевых министерств и ведомств. На елке желаний, которая устанавливается в совете муниципальных образований, в Государственном Совете нашей республики практически каждый снимал шар, и старался исполнить желания ребенка, и это не только дети из Татарстана», – сказал он.

Самигуллин также рассказал, что в ходе последней отправки «Единой Россией» гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное, которая состоялась в конце 2024 года, были переданы персональные подарки для детей из этих двух подшефных республике городов. Подарки приобретены депутатами Госдумы от Татарстана.

«Они в большинстве своем уже вручены сегодня. Конечно, идут слова благодарности, и это очень приятно. Хочу напомнить, что в рамках этой гуманитарной колонны мы также для всех детей Лисичанска и Рубежного отвезли новогодние сладкие подарки общим количеством 4 тысячи штук», - рассказал спикер.

В Татарстане благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля.