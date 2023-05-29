Сотрудники ПСБ в Татарстане высадили около 2 тысяч деревьев

Сотрудники Казанского подразделения ПСБ присоединились к Международной акции «Сад памяти» и совместно с администрацией Лаишевского района РТ приняли участие в высадке деревьев на площадке Столбищенского лесничества.

Руслан Ахатов, руководитель регионального подразделения ПСБ в Республике Татарстан, в ходе высадок подчеркнул: «ПСБ не остается в стороне и делом поддерживает такие волонтерские инициативы. Наши сотрудники — постоянные участники экологических и благотворительных акций, мы готовы и дальше принимать в них самое активное участие. Озеленение родной республики доставляет огромное удовольствие — видеть, как твоими силами и силами команды появляются целые аллеи, приносит удовлетворение от проделанной работы, тем более, когда выдается такая возможность посадить дерево в честь героя».

«Мы всегда поддерживаем тех, кто приходит к нам с добрыми намерениями. Сегодня это сотрудники ПСБ, вместе мы посадили более 2 тысяч саженцев. Район у нас привлекательный — прекрасная природа, экология, которую надо беречь и поддерживать. Идея посадки и восстановления лесов соответствует целям федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Радует, что многие принимают участие в акции вместе с семьями с детьми, акция носит ещё и воспитательный характер. Как говорят, начни с себя. Сегодня, я думаю, мы смогли привлечь внимание общественности к проблемам сохранения и приумножения лесных ресурсов», — сказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Главная цель ежегодной Международной акции «Сад Памяти» — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Высадки проводятся во всех регионах России, в разные годы в них участвовали более 50 стран мира.