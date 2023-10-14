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Сотрудники прокуратуры РТ высадили 1600 сосен, присоединившись к акции «Сохраним лес»
Работники прокуратуры Татарстана приняли участие в экологической акции «Сохраним лес», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Посадка деревьев прошла на территории Пригородного лесничества в Лаишевском районе. В акции участвовали работники районного надзорного ведомства и сотрудники Татарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Всего участники мероприятия высадили порядка 1600 саженцев сосны. Кроме того, работники прокуратуры Пестречинского района высадили кустарники и новые деревья на территории райцентра.
Акция «Сохраним лес» проводится по поручению Президента России в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса».
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