Сотрудники POZIS награждены в честь Дня машиностроителя

В Набережных Челнах состоялось торжественное событие, посвященное Дню машиностроителя. Во время празднования чествовали лучших представителей машиностроительного комплекса Республики Татарстан. Среди награжденных были и сотрудники АО «ПОЗиС» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»).

Фото: © пресс-служба АО «ПОЗиС»

Поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал высокую оценку предприятиям машиностроения. Руководитель республики отметил, что, несмотря на все сложности, в этом году наблюдается активный рост показателей предприятий. Положительную динамику показывают как крупные компании, так и средние предприятия в малых городах.

Президент Татарстана назвал POZIS хорошим примером среди предприятий оборонно-промышленного комплекса, так как завод увеличил в текущем году экспорт конкурентоспособной гражданской продукции на 70%.

Фото: © пресс-служба АО «ПОЗиС»

По традиции в этот день Президент РТ вручил работникам машиностроительных предприятий государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

Среди награжденных была и гальваник производства специальной продукции АО «ПОЗиС» Флюра Александрова. Она удостоена почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» за значительный вклад в развитие промышленности региона и многолетнюю плодотворную работу. В номинации «Лучший молодой инженер» по версии 2021 года победителем признан начальник бюро холодной штамповки инновационно-технического центра АО «ПОЗиС» Рустем Абдулхаев.

Фото: © пресс-служба АО «ПОЗиС»

В рамках праздничной программы генеральный директор АО «ПОЗиС», член Центрального совета СоюзМаша России Радик Хасанов от имени Татарстанского регионального отделения «Союза машиностроителей России» поздравил всех машиностроителей республики с профессиональным праздником и вручил награды ветеранам отрасли.