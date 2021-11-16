Сотрудники поликлиники в Челнах попались на подделке сведений о вакцинации от Covid-19

Как удалось выяснить оперативникам ОЭБиПК УМВД России по Набережным Челнам, двое сотрудников челнинской поликлиники за вознаграждение в 2 тыс. рублей вносили на сайте Госуслуг ложные данные о прохождения вакцинации от коронавируса.

Таким образом, купившие «услугу» у медработников получали сертификат о проведенной прививке.

На данный момент полицейскими установлены двое жителей Автограда, купивших поддельный сертификат о вакцинации. Однако, по данным следствия, граждан, воспользовавшихся услугами медработников, значительно больше.

Медиков задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

