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Происшествия
16 ноября 2021  10:13
Полина Шевчук

Сотрудники поликлиники в Челнах попались на подделке сведений о вакцинации от Covid-19

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Как удалось выяснить оперативникам ОЭБиПК УМВД России по Набережным Челнам, двое сотрудников челнинской поликлиники за вознаграждение в 2 тыс. рублей вносили на сайте Госуслуг ложные данные о прохождения вакцинации от коронавируса.

Таким образом, купившие «услугу» у медработников получали сертификат о проведенной прививке.

На данный момент полицейскими установлены двое жителей Автограда, купивших поддельный сертификат о вакцинации. Однако, по данным следствия, граждан, воспользовавшихся услугами медработников, значительно больше.

Медиков задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 

 

#МВД по РТ #подделка документов #Коронавирус
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