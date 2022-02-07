Сотрудники полиции прикрыли подпольный цех незамерзайки в Нижнекамске

В Нижнекамском районе оперативники прикрыли подпольный цех по производству незамерзайки с помощью метилового спирта, который входит в реестр ядовитых веществ.

Как установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Нижнекамскому району, организатор цеха – житель Нижнекамска – продавал в дальнейшем эту жидкость за 150 рублей за пятилитровую пластиковую бутыль.

Как стало известно ИА «Татар-информ», после этого в одном из автосервисов Нижнекамска оперативники обнаружили незамерзайку с признаками фальсификации, разлитую в пятилитровые бутыли, общим объемом 750 литров. Также нашли кубовую емкость с метиловым спиртом объемом 950 литров.

Помимо этого, изъяли все оборудование, необходимое для разлива и изготовления незамерзайки. Какая-либо документация, которая бы отражала легальность всего процесса по изготовлению стеклоомывайки, отсутствовала.

Все образцы жидкости отправлены на экспертизу.