Сотрудники новосибирского центра вирусологии «Вектор» задержаны по делу о хищениях

В Новосибирской области правоохранительные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с участием бывших сотрудников известного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает ТАСС.

Были задержаны экс-начальник одного из участков центра и его супруга, ранее также работавшая в «Векторе». В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как удалось установить следствию при содействии руководства «Вектора», начальник участка организовал коррупционную схему по перезаключению контрактов на сбор и транспортировку опасных медотходов по заниженной стоимости. Фактически работы выполнялись сотрудниками центра, но оплата в размере свыше 6 миллионов рублей с 2013-го по 2024 год перечислялась на счета подставных ИП, оформленных на его родственников.

Кроме того, этот же фигурант подозревается в получении крупной взятки за содействие в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медотходов.