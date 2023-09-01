Сотрудники НКНХ помогли собраться в школу детям из малообеспеченных семей

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

30 августа сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа подарили двадцати дошколятам из малообеспеченных и многодетных семей наборы-комплекты на первый в жизни ребят учебный год. Новенькая школьная и спортивная форма, красочные и комфортные портфели, канцелярские принадлежности — все наборы для семей собирались адресно, учитывая пожелания и особенности детей.

Отметим, что добрая акция «Скоро в школу» организована при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Нефтехимики из Нижнекамска принимают в ней участие уже второй год подряд.

Торжественное вручение наборов состоялось в сквере им. Лемаева на летнем книжном фестивале «Смены». С началом учебного года детей поздравил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Марат Инилович лично вручил подарок семилетнему Анатолию Казакову. У Анатолия диагноз ДЦП, его мама, Мария Казакова, одна воспитывает двоих детей на небольшую зарплату и пенсию ребенка-инвалида. Для Марии собрать в школу особенного сына без какой-либо помощи становится сложной и финансово-затратной задачей.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

«Мне позвонили и сказали, что нам помогут купить все нужные товары к 1 сентября. Благодаря доброй акции СИБУРа «Скоро в школу» я полностью собрала младшего сына в первый учебный год. Спасибо большое, это большая поддержка для нас», — поблагодарила Мария Казакова, мама Анатолия.

Также сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа помогли подготовиться к предстоящему учебному году семьям с особенными детьми. Дневники, тетради, альбомы, ручки, краски, фломастеры — красочные школьные принадлежности для семей сотрудники подбирали с душой. Канцелярские принадлежности передали в общественную организацию «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов». Доброе событие состоялось также в рамках благотворительной акции «Скоро в школу», организованной при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».