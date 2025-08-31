Сотрудники нижнекамского СИБУРа помогли детям из малообеспеченных семей собраться в школу

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В преддверии Дня знаний сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вновь стали добрыми волшебниками для 34 нижнекамских школьников. В рамках программы СИБУРа «Формула хороших дел» нефтехимики четвертый год подряд вручали ребятам подарки к новому учебному году. Акция «Скоро в школу» стала для многих семей реальной поддержкой, а для детей – запоминающимся событием. Тожественное вручение всего необходимого для учебы прошло в День Республики Татарстан в сквере Лемаева, на летнем книжном фестивале «Смены».

Акция «Скоро в школу» стартовала в начале августа. Список ребят из семей, нуждающихся в помощи, подготовил Центр социальной помощи семье и детям «Веста». Сотрудники каждого подразделения «Нижнекамскнефтехима» собрали по комплекту для одного ребенка: рюкзак, школьную форму, спортивную форму и обувь, яркие канцтовары. Среди нефтехимиков были и те, кто решил лично собрать в школу одного из детей и закупил весь необходимый комплект.

Инициатива нашла такой живой отклик в коллективе, что во многих подразделениях собрали средств больше, чем планировали. Яркий пример – сотрудники завода пластиков.

«История Ангелины тронула нас с коллегами до глубины души. За считаные дни мы закрыли сбор, в итоге собрали куда больше, чем требовалось. И решили помочь собраться в школу еще одному ребенку», – рассказала сотрудница завода пластиков Айгуль Нуруллина.

Руководитель службы по работе с госорганами по РТ СИБУРа Станислав Мартыненко поблагодарил коллег за участие в доброй акции, а депутат Госдумы РФ Айдар Метшин и кандидат в депутаты Нижнекамского городского Совета 5-го созыва, член местного политического совета Нижнекамского отделения партии «Единая Россия» Радмир Беляев пожелали детям успехов в новом учебном году.

«Этот день наполнен особым теплом. Мы с вами все вместе своими руками и своими большими сердцами делаем одно общее доброе дело. Каждый год мы в СИБУРе стараемся сделать так, чтобы День знаний для как можно большего числа детей стал по-настоящему радостным и ярким праздником. Чтобы у каждого школьника был не только необходимый набор тетрадок и карандашей, но и красивая форма для занятий, и удобный спортивный костюм», – обратился к участникам акции, сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» и их маленьким подопечным Станислав Мартыненко.

Специалист службы ОТ и ПБ Екатерина Варакина вручила подарки маленькой Саиде, которая в этом году пойдет в первый класс. Ее мама, Лилия Камалетдинова, воспитывающая шестерых детей, искренне поблагодарила нефтехимиков.

«Огромное спасибо за такой подарок к школе! Для нашей семьи такая помощь неоценима. Мне приходится собирать в школу одновременно троих детей. И, конечно, каждому из них хочется новые красивые одежду, обувь, рюкзак и канцтовары. Моя новоиспеченная школьница очень рада и довольна», – поблагодарила Лилия Камалетдинова.

Комплекту первоклассника обрадовалась и маленькая Амира Телегина.

«Мне подарки очень понравились! Особенно ручки с единорогом, красивая сумка для второй обуви и классная спортивная форма. Совсем скоро пойду в школу и буду учиться на одни пятерки!» – серьезно пообещала Амира.

Помощь нефтехимиков стала серьезным подспорьем не только для многодетных семей, но и для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отец-одиночка Андрей Филиппов и его дочь Виктория были несказанно рады: теперь девочка полностью готова к первому классу.

Каждый из ребят подарил в ответ открытку, сделанную своими руками.

«Я и раньше участвовал в благотворительных акциях, но в этот раз все было по-другому. Мы собирали подарки не абстрактному школьнику, а конкретному ребенку. А потом еще и лично вручали наборы и видели благодарные глаза и радостные улыбки ребят. Непередаваемые ощущения! Это отличная инициатива, и мы были очень рады ее поддержать», – признался начальник управления строительства Валентин Дроздов.

Также накануне необходимые для учебы школьные принадлежности – 12 коробок с порядка 100 кг канцтоваров – от нефтехимиков получили подопечные автономной некоммерческой организации «Семья», «Ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов» и Центра социальной помощи семье и детям «Веста».