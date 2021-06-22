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Ру Тат
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22 июня 2021  22:35
Аделина Тимиршина

В Татарстане сотрудники налоговых органов провели более 40 открытых классов

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«Открытые классы» продолжают свою деятельность во всех налоговых органах Татарстана. Основная цель — возможность ответить на массовые вопросы участников, касающиеся выбора кассового аппарата и его обслуживания, сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

«С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели обязаны перейти на применение контрольно-кассовой техники, если они реализуют товары собственного производства и не имеют работников», — напоминают налоговики.

Однако самозанятые, которые перешли на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут не применять контрольно-кассовую технику, так как все расчеты будут производиться через мобильное приложение «Мой налог».

Каждый владелец фирмы до 1 июля этого года должен определиться с применением онлайн-кассы или же перейти на уплату налога на профессиональный доход.

С подробным графиком проведения открытых классов в территориальных органах Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан можно ознакомиться на официальном сайте ФНС.

#уфнс по рт
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