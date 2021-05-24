Сотрудники Минземимущества Татарстана привились от коронавируса

Сотрудники и ветераны Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и подведомственных организаций прошли первый этап вакцинации «Спутником V», сообщает пресс-служба ведомства.

«Сначала сотрудники заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о хронических заболеваниях у себя и ближайших родственников, а также о своих вредных привычках и образе жизни, беседовали с терапевтом, а затем отправились на вакцинацию», — рассказали в пресс-службе.

Вакцинация проходила в министерстве, без отрыва от работы.

Второй компонент отечественной вакцины им введут через 21 день.

«Вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний», — уверены в ведомстве.