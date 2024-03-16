Сотрудники Минюста Татарстана проголосовали на выборах Президента РФ

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Коллектив Министерства юстиции Татарстана активно принимает участие в выборах Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«У меня в семье всегда было принято ходить на выборы. Мы считаем, что это просто необходимо. Каждый человек должен сделать свой выбор, прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата», — заявила начальник отдела организационной работы и документооборота Минюста РТ Диляра Гараева.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

По мнению чиновницы, голос каждого избирателя очень важен, ведь от него зависит будущее огромной страны.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).