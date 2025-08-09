Сотрудники Минлесхоза РТ приняли участие в праздновании Дня физкультурника в Казани

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ

Сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центральной площадкой праздника в Казани стал экстрим-парк «УРАМ».

В ходе празднования были организованы различные спортивные соревнования, среди которых – турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», пляжный волейбол, состязания по масс-рестлингу и перетягиванию каната, а также марафон по сайклингу.

Все желающие могли присоединиться к зарядке вместе со спортсменами Татарстана и выполнить нормативы комплекса ГТО.

В этом году мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Татарстане» и соответствовало целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Праздник также был посвящен 100-летию со дня основания физкультурно-спортивного общества «Динамо».