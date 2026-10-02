news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 2 октября 2026 20:37

Сотрудники Минфина России впервые получили зарплату в цифровых рублях

Читайте нас в

Минфин России провел первую выплату заработной платы сотрудникам в цифровых рублях. Деньги в новой форме получили несколько работников ведомства 1 октября, сообщили в министерстве.

Для проведения операций сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

В ведомстве подчеркнули, что получение зарплаты в цифровых рублях остается добровольным. Перейти на такой способ расчетов может любой россиянин по собственному желанию.

С 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании обеспечили возможность проведения платежей и переводов в цифровой валюте. Кошелек для операций можно открыть на платформе Центробанка, а пользоваться им – через мобильное приложение банка.

Ранее Минфин и Федеральное казначейство уже проводили операции с цифровыми рублями. В 2025 году в таком формате перечисляли зарплаты и стипендии, а также оплачивали отдельные государственные контракты. Суммарный объем этих операций приблизился к 16 млн рублей.

С января 2026 года цифровой рубль применяется для расчетов федеральными казенными, бюджетными и автономными учреждениями.

#цифровой рубль #Минфин России
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

2 октября 2026
В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

2 октября 2026
Новости партнеров