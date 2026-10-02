Сотрудники Минфина России впервые получили зарплату в цифровых рублях

Минфин России провел первую выплату заработной платы сотрудникам в цифровых рублях. Деньги в новой форме получили несколько работников ведомства 1 октября, сообщили в министерстве.

Для проведения операций сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

В ведомстве подчеркнули, что получение зарплаты в цифровых рублях остается добровольным. Перейти на такой способ расчетов может любой россиянин по собственному желанию.

С 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании обеспечили возможность проведения платежей и переводов в цифровой валюте. Кошелек для операций можно открыть на платформе Центробанка, а пользоваться им – через мобильное приложение банка.

Ранее Минфин и Федеральное казначейство уже проводили операции с цифровыми рублями. В 2025 году в таком формате перечисляли зарплаты и стипендии, а также оплачивали отдельные государственные контракты. Суммарный объем этих операций приблизился к 16 млн рублей.

С января 2026 года цифровой рубль применяется для расчетов федеральными казенными, бюджетными и автономными учреждениями.