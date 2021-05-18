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Ру Тат
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18 мая 2021  16:18

Сотрудники Минэкономики РТ привились от коронавируса

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Сегодня первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова и остальные сотрудники ведомства привились первым компонентом российской вакцины «Спутник V» от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 


«Было не больно, никаких симптомов в первые минуты после вакцинации не заметил», — рассказал Сибгатуллин.


Перед прививкой сотрудники министерства прошли терапевтический осмотр: измерили пульс, давление, уровень кислорода в крови, послушали легкие. Вакцинация вторым препаратом «Спутник V» назначена на 8 июня. 


Таким образом, руководство ведомства своим примером продемонстрировало сотрудникам как важно сделать прививку от Covid-19. Вакцинация — дорогостоящее мероприятие, но благодаря федеральному бюджету препарат предоставляется бесплатно, подчеркнули в пресс-службе.

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