Сотрудники Минэкономики РТ привились от коронавируса

Сегодня первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова и остальные сотрудники ведомства привились первым компонентом российской вакцины «Спутник V» от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



«Было не больно, никаких симптомов в первые минуты после вакцинации не заметил», — рассказал Сибгатуллин.



Перед прививкой сотрудники министерства прошли терапевтический осмотр: измерили пульс, давление, уровень кислорода в крови, послушали легкие. Вакцинация вторым препаратом «Спутник V» назначена на 8 июня.



Таким образом, руководство ведомства своим примером продемонстрировало сотрудникам как важно сделать прививку от Covid-19. Вакцинация — дорогостоящее мероприятие, но благодаря федеральному бюджету препарат предоставляется бесплатно, подчеркнули в пресс-службе.