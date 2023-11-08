Сотрудники Минэкологии Татарстана отправили очередной груз в зону спецоперации

Очередной, третий по счету, гуманитарный груз отправили сотрудники Минэкологии Татарстана в зону проведения специальной военной операции.

Для военнослужащих собрали медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, сигареты и нательное белье – всё то, о чем ранее просили бойцы. Кроме того, в партию добавили шоколад, сгущенное молоко и новогодние сладости.

«Считаем нашим долгом помогать тем, кто защищает нас и нашу страну. Спасибо им за героизм, мужество и отвагу. Мы очень их ждем всех, ведь среди бойцов и сотрудники нашего министерства», – отметили специалисты ведомства.

Груз отправился в Луганскую область – в города Сватово, Северодонецк и населенный пункт Кременная, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Это третья отправка груза, предыдущий был отправлен в июле. До Нового года планируется еще одна отправка гуманитарного груза.

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