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Политика
6 января 2022  20:35

Сотрудники МИД России помогли вернуться детской спортивной команде из Казахстана

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Сотрудники российского МИД оказали помощь детской спортивной команде, которая находилась на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент Ситуационно-кризисного центра ведомства.

«Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — сказано в Twitter департамента. 

Также в посте говорится, что дети уже вылетели в Екатеринбург.

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