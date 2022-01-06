Сотрудники МИД России помогли вернуться детской спортивной команде из Казахстана

Сотрудники российского МИД оказали помощь детской спортивной команде, которая находилась на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент Ситуационно-кризисного центра ведомства.

«Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — сказано в Twitter департамента.

Также в посте говорится, что дети уже вылетели в Екатеринбург.