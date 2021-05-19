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Ру Тат
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19 мая 2021  13:57
Гузель Хусаинова

Сотрудники МЧС за девять месяцев научили плавать 53 тысячи юных татарстанцев

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За девять месяцев сотрудники МЧС обучали плаванию более 53 тысяч юных татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

Он рассказал, что ежегодно при поддержке ГУ МЧС России по РТ и Министерства спорта РТ обучаются плавать ученики вторых-четвёртых классов. Сначала их обучают теории, а затем учат плавать в бассейнах. 

«Первоклассников мы на обучение не берём в силу их возраста», – поделился Суржко. 

Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов добавил, что в летних лагерях планируется проведение профилактических бесед с детьми. Кроме того, инструкторы также будут обучать юных татарстанцев плаванию.

#плавание
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