Сотрудники МЧС за девять месяцев научили плавать 53 тысячи юных татарстанцев

За девять месяцев сотрудники МЧС обучали плаванию более 53 тысяч юных татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

Он рассказал, что ежегодно при поддержке ГУ МЧС России по РТ и Министерства спорта РТ обучаются плавать ученики вторых-четвёртых классов. Сначала их обучают теории, а затем учат плавать в бассейнах.

«Первоклассников мы на обучение не берём в силу их возраста», – поделился Суржко.

Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов добавил, что в летних лагерях планируется проведение профилактических бесед с детьми. Кроме того, инструкторы также будут обучать юных татарстанцев плаванию.