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Сотрудники МЧС в Татарстане усилили режим работы во время выборов Президента России
Татарстанские сотрудники МЧС России перешли в усиленный режим несения службы в связи с выборами Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на всех объектах проведения выборов будет организовано дежурство личного состава ГУ МЧС России по РТ и других видов подразделений пожарной охраны.
На каждом объекте прошли профилактические визиты: инспекторы Госпожнадзора проверили соответствие объектов требованиям пожарной безопасности, провели занятия с отработкой действий по эвакуации избирателей и ящиков для голосования в случае пожара или ЧП, также проведены противопожарные инструктажи.
Напомним, в 8 утра в Татарстане стартовали восьмые по счету выборы Президента России, которые продлятся до 17 марта включительно. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего Президента России Владимира Путина (самовыдвиженец).
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