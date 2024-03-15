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Происшествия 15 марта 2024 08:25

Сотрудники МЧС в Татарстане усилили режим работы во время выборов Президента России

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Татарстанские сотрудники МЧС России перешли в усиленный режим несения службы в связи с выборами Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на всех объектах проведения выборов будет организовано дежурство личного состава ГУ МЧС России по РТ и других видов подразделений пожарной охраны.

На каждом объекте прошли профилактические визиты: инспекторы Госпожнадзора проверили соответствие объектов требованиям пожарной безопасности, провели занятия с отработкой действий по эвакуации избирателей и ящиков для голосования в случае пожара или ЧП, также проведены противопожарные инструктажи.

Напомним, в 8 утра в Татарстане стартовали восьмые по счету выборы Президента России, которые продлятся до 17 марта включительно. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего Президента России Владимира Путина (самовыдвиженец).

#МЧС #выборы президента-2024
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