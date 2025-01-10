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Сотрудники МЧС тушат крупное производственное здание в Ленобласти
В Ленинградской области произошел пожар на территории промзоны. По данным МЧС России, в Гатчине горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1900 квадратов.
По данным ведомства, к тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.
По информации правительства Ленинградской области, на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице загорелись два кирпичных здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.
По предварительной информации работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших нет.
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