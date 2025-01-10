news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 10 января 2025 08:24

Сотрудники МЧС тушат крупное производственное здание в Ленобласти

Скопировать ссылку

В Ленинградской области произошел пожар на территории промзоны. По данным МЧС России, в Гатчине горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1900 квадратов.

По данным ведомства, к тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.

По информации правительства Ленинградской области, на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице загорелись два кирпичных здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.

По предварительной информации работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших нет.

#пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100