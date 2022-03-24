Сотрудники МЧС с помощью беспилотника обнаружили большое скопление снега в Чебаксе

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ провели мониторинг с применением БАС и установили, что в поселке Чебакса под Казанью на местном озере отмечается большое скопление снега.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Необходимо произвести дополнительное обследование на предмет спуска гидротехнического сооружения до безопасных отметок уровня воды и подготовки их к приему талых вод», – сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Эту информацию довели до казанского исполкома. Также на сегодня запланирован мониторинг с помощью беспилотника ледовой обстановки на реке Ушня в селе Черемышево Пестречинского района РТ.