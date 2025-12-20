Сотрудники МЧС России провели эксперимент и показали опасность новогодних гирлянд

Сотрудники МЧС России провели эксперимент на базе Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и показали опасность новогодних гирлянд.

Три искусственные елки и натуральную ель украсили мишурой и новогодними игрушками, а после создали условия для возникновения пожара по причине неисправности электрооборудования из-за перегрева гирлянды и удлинителя.

Эксперимент показал, что елкам достаточно всего минуты, чтобы загореться. При этом от искусственных елок помещение моментально заполняется едким дымом, достаточно вдохнуть всего пять раз, чтобы погибнуть.

Специалисты также проверили разные типы гирлянд из различного ценового сегмента.

При выборе елки и гирлянды необходимо обращать внимание:

на качество изделия и отсутствие видимых повреждений и неисправностей;

важно проверить наличие всех необходимых документов;

необходимо следовать инструкции по безопасной эксплуатации.



В жилье елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. Опасно украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.