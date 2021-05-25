Сотрудники МЧС Татарстана прошли вакцинацию от коронавируса

Еще 31 сотрудник МЧС Татарстана сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе казанской поликлиники №20, которая проводила вакцинацию.

«31 человек пришел на первичную вакцинацию, 7 человек — на второй компонент», — рассказали в медучреждении.

Мобильная бригада медиков 20-й поликлиники выехала прямо в здание ГУ МЧС России по Татарстану, медики привили всех желающих без отрыва от работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстане прививку сделали более 1750 сотрудников и работников подразделений МЧС.

Личный состав регионального МЧС прививается добровольно. Перед инъекцией медики всем желающим привиться измерили температуру, уточнили общее самочувствие и оформили все необходимые документы.