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Сотрудники МЧС рассказали гостям и участникам Игр будущего о правилах безопасности
Акцию по пропаганде мер безопасности для гостей и участников турнира Игры будущего организовали сотрудники ГУ МЧС России по РТ.
При помощи волонтеров сотрудники ведомства провели краткий инструктаж по соблюдению мер безопасности. В частности, сотрудники Управления надзорной деятельности объясняли иностранцам, где находятся эвакуационные выходы спортивной арены «ТАТНЕФТЬ», как вести себя во время нештатных ситуаций и куда обращаться в том случае, если понадобиться помощь.
Членам иностранных делегаций подарили ярко-оранжевые косынки, на которых был вышит номер вызова экстренных служб «112», а также другие сувениры с символикой МЧС России.
Раздавая сувениры участникам и гостям Игр будущего, сотрудники МЧС при помощи волонтеров призывали участников форума соблюдать необходимые правила осторожности и всегда помнить о мерах собственной безопасности.
Общаться с киберспортсменами из разных стран помогали волонтеры со знанием английского и французского языков.
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