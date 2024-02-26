Сотрудники МЧС рассказали гостям и участникам Игр будущего о правилах безопасности

Акцию по пропаганде мер безопасности для гостей и участников турнира Игры будущего организовали сотрудники ГУ МЧС России по РТ.

При помощи волонтеров сотрудники ведомства провели краткий инструктаж по соблюдению мер безопасности. В частности, сотрудники Управления надзорной деятельности объясняли иностранцам, где находятся эвакуационные выходы спортивной арены «ТАТНЕФТЬ», как вести себя во время нештатных ситуаций и куда обращаться в том случае, если понадобиться помощь.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Членам иностранных делегаций подарили ярко-оранжевые косынки, на которых был вышит номер вызова экстренных служб «112», а также другие сувениры с символикой МЧС России.

Раздавая сувениры участникам и гостям Игр будущего, сотрудники МЧС при помощи волонтеров призывали участников форума соблюдать необходимые правила осторожности и всегда помнить о мерах собственной безопасности.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Общаться с киберспортсменами из разных стран помогали волонтеры со знанием английского и французского языков.