Сотрудники МЧС продолжают поиски рыбака, который пропал при столкновении лодок на Волге

Спасатели поисково-спасательной службы РТ продолжают поиски рыбака, который пропал в Верхнеуслонском районе РТ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 75-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась моторная лодка, и он упал в воду.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС провели осмотр акватории в месте аварии и ниже по течению. Водолазная группа спасателей обследовала 7500 кв. метров дна реки.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются.