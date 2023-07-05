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Руc Тат
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Происшествия 5 июля 2023 11:09

Сотрудники МЧС продолжают поиски рыбака, который пропал при столкновении лодок на Волге

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Спасатели поисково-спасательной службы РТ продолжают поиски рыбака, который пропал в Верхнеуслонском районе РТ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 75-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась моторная лодка, и он упал в воду.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС провели осмотр акватории в месте аварии и ниже по течению. Водолазная группа спасателей обследовала 7500 кв. метров дна реки.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#МЧС #поиски рыбаков
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