Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность во время Уразы

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ обеспечат пожарную безопасность в республике во время празднования Ураза-байрама.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, религиозные мероприятия продлятся с 3:00 до 13:00 20 марта. Всего в празднованиях будет задействовано 936 объектов, на каждом из которых уже проведены профилактические мероприятия. Так, священнослужители и обслуживающий персонал прошли все необходимые инструктажи, а также отработали свои действия при возникновении пожара.

Отмечается, что на 75 объектах было выявлено 216 нарушений требований противопожарной безопасности. Для предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на них будут дежурить сотрудники ведомства.