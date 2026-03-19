Руc Тат
16+
Общество 19 марта 2026 13:07

Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность во время Уразы

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ обеспечат пожарную безопасность в республике во время празднования Ураза-байрама.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, религиозные мероприятия продлятся с 3:00 до 13:00 20 марта. Всего в празднованиях будет задействовано 936 объектов, на каждом из которых уже проведены профилактические мероприятия. Так, священнослужители и обслуживающий персонал прошли все необходимые инструктажи, а также отработали свои действия при возникновении пожара.

Отмечается, что на 75 объектах было выявлено 216 нарушений требований противопожарной безопасности. Для предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на них будут дежурить сотрудники ведомства.

#гу мчс рф по рт #ураза #противопожарная безопасность
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

18 марта 2026
«Вероятность интенсивного паводка высока»: как Татарстан готовится к таянию снега

18 марта 2026
