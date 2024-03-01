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Сотрудники МЧС напомнили участникам «Игр будущего» о важности соблюдения мер безопасности
Косплееры, волонтеры и сотрудники МЧС объединились, чтобы напомнить гостям и участникам первых международных мультиспортивных «Игр Будущего» в Казани о важности соблюдения мер безопасности.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, десант безопасности вооружился памятками «Оказания первой помощи пострадавшим» на английском языке и сувенирной продукцией с символикой МЧС России, где нанесен номер вызова экстренных служб «112».
Полезные книжки вручили иностранным гостям и спортсменам, а также в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Гости из Испании выразили благодарность сотрудникам МЧС за познавательную акцию и обязались соблюдать все меры безопасности на площадках «Игр Будущего».
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