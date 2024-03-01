Сотрудники МЧС напомнили участникам «Игр будущего» о важности соблюдения мер безопасности

Косплееры, волонтеры и сотрудники МЧС объединились, чтобы напомнить гостям и участникам первых международных мультиспортивных «Игр Будущего» в Казани о важности соблюдения мер безопасности.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, десант безопасности вооружился памятками «Оказания первой помощи пострадавшим» на английском языке и сувенирной продукцией с символикой МЧС России, где нанесен номер вызова экстренных служб «112».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Полезные книжки вручили иностранным гостям и спортсменам, а также в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Гости из Испании выразили благодарность сотрудникам МЧС за познавательную акцию и обязались соблюдать все меры безопасности на площадках «Игр Будущего».