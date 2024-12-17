Сотрудники МЧС дали россиянам советы при покупке пиротехники

Сотрудники МЧС рассказали россиянам, на что смотреть, покупая пиротехнику. Первое, на что следует обратить внимание – это предупреждения об опасности использования пиротехники. Эти слова пишут в инструкции, и они должны быть выделены особым шрифтом, пишет "Радио 1".

Еще покупателю нужно ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, в том числе внимательно прочитать про безопасную подготовку, запуск и утилизацию.

Проверьте и срок годности с гарантийным сроком изделия, а также дату его изготовления. Также обращайте внимание на информацию о сертификации пиротехники – это доказательство того, что изделие соответствует параметрам безопасности.