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Общество 17 декабря 2024 22:36

Сотрудники МЧС дали россиянам советы при покупке пиротехники

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Сотрудники МЧС рассказали россиянам, на что смотреть, покупая пиротехнику. Первое, на что следует обратить внимание – это предупреждения об опасности использования пиротехники. Эти слова пишут в инструкции, и они должны быть выделены особым шрифтом, пишет "Радио 1".

Еще покупателю нужно ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, в том числе внимательно прочитать про безопасную подготовку, запуск и утилизацию.

Проверьте и срок годности с гарантийным сроком изделия, а также дату его изготовления. Также обращайте внимание на информацию о сертификации пиротехники – это доказательство того, что изделие соответствует параметрам безопасности.

#Пиротехника #салют #Новый год
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