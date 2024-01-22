Сотрудники магазинов Челнов: «Ситуация стабилизируется, завоз продуктов осуществляется»

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Сотрудники ряда магазинов Набережных Челнов рассказали, как складывается ситуация с дефицитом продукции, который возник из-за проблем с доставкой, вызванных снегопадами. По их словам, ситуация понемногу стабилизируется, завоз продуктов осуществляется.

Снежный буран сказался на работе торговых предприятий. Фуры не могли своевременно довезти товар. Челнинцы посетовали на то, что продуктовые полки опустели. Так, по наблюдениям покупателей, стало меньше молочной и мясной продукции, хлебобулочных изделий и овощей.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

У Антонины Смирновой завтра день рождения, сегодня она покупает всё необходимое для праздничного стола. Вот только женщина удивлена: в некоторых магазинах продуктовые полки полупустые. Она обошла несколько торговых точек.

«Там вообще шаром покати. Мы ехали с деревни. Хотели купить творог, молоко — там ничего нет. И до сих пор. Но сегодня я не ходила. Вчера вечером ходила. Еще не завезли ничего. Вообще пусто, полки все пустые. Ни картошки, ни морковки, ни молочной продукции», — рассказала покупательница.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Полки стали полупустыми из-за ограничения движения или полного перекрытия федеральных трасс. Поэтому фуры стояли и не могли своевременно привезти продукты. Как отмечают покупатели, особенно это сказалось на молочной и мясной продукции, овощах, хлебобулочных изделиях.

«Вот сюда мы ходим постоянно. Но полки пустые. Ассортимента мало совсем. Сырки берем внучкам. Ассортимент вообще маленький, творога нет, сметаны», — поделилась другая покупательница.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Я сейчас была в двух других магазинах, хотела купить помидоры и огурцы. Но в связи с тем, что были заносы, полки полупустые», — согласилась с ней другая посетительница торговой точки.

Стихия бушевала в республике несколько дней. На Татарстан обрушились метели, сильный ветер и мокрый снег.

«Сейчас погода уже улучшается. Федеральные трассы открыты для большегрузов. Поэтому не надо создавать искусственный ажиотаж, не надо всё раскупать, ведь совсем скоро полки снова будут полными, а ассортимент — более разнообразным», — заверяют продавцы.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова