Сотрудники казанского фонда в Афганистане сдали кровь для пострадавших при землетрясении

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Сотрудники представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России приняли участие в донорской акции для пострадавших при землетрясении магнитудой 5,9 в провинциях Хост и Пактика в восточной части Афганистана.

«Больницы в Афганистане заполнены пострадавшими. Острая нехватка крови. Все сотрудники фонда уже сдали кровь. Совет татар Афганистана обратился к общине с просьбой поддержать донорскую акцию. Сейчас активно идет сдача крови афганскими татарами для пострадавших», — сообщил «Татар-информу» директор представительства казанского фонда в Кабуле Юсуф Шинвари.



Стихийное бедствие произошло в ночь с 21 на 22 июня. По предварительным подсчетам, погибли по меньшей мере 1,5 тысячи человек, еще около 3 тысяч получили ранения.

«Третий день подряд в Афганистане идут неутихающие ливни и землетрясения. Многие дома в провинциях Афганистана построены без фундамента. Дождями размывает подпорки, и дома падают в результате даже малой тряски. Среди погибших и раненых очень много детей. Со своей стороны, мы запросили информацию от медицинских учреждений о необходимых медикаментах и оборудовании. На данный момент остро стоит вопрос с нехваткой крови для переливания пострадавшим», — прокомментировал ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Правительство Афганистана обратились за экстренной помощью к международным гуманитарным организациям.