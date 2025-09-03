Сотрудники КАМАЗа возвращаются на рабочие места после участия в спецоперации

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Шестнадцать работников КАМАЗа, участвовавших в специальной военной операции, вернулись на свои рабочие места и продолжают трудовую деятельность в подразделениях компании. Среди них есть вернувшиеся по состоянию здоровья и после истечения контракта с Министерством обороны РФ, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, на литейный завод после участия в боевых действиях возвратились шесть сотрудников. Четверо из них были мобилизованы в 2022 году, двое были контрактниками. Вернувшиеся работают на производствах чугунного и цветного литья, на производстве литейной оснастки и в ремонтной службе.

Алексей Богачкин до мобилизации трудился фрезеровщиком в цехе подготовки производства литейной оснастки (ПЛО).

«Как и всех наших ребят, коллектив поддержал его в тот период – помогли с приобретением экипировки и всего необходимого. В течение всего времени службы коллеги были с ним на связи – созванивались, переписывались в мессенджерах, продолжали помогать и поддерживать морально и материально. В этом году Алексей был демобилизован по состоянию здоровья, и мы, конечно, ждали его возвращения на завод», – рассказал начальник производства Дамир Афлятонов.

Сейчас Богачкин продолжает трудиться на производстве литейной оснастки уже на новой должности – он работает мастером цеха изготовления литейной оснастки. Коллеги продолжают помогать ему.

«Пока длился процесс перевода, на всех этапах его сопровождали представители и нашего производства, и заводской кадровой службы. Все старались, чтобы перевод прошел максимально быстро и комфортно. Сейчас мы готовы приложить все усилия, чтобы процесс адаптации к мирной жизни и новой профессии завершился успешно. У самого Алексея настрой оптимистичный, чувствуется, что соскучился по коллективу и работе», – отметил Афлятонов.

На кузнечный завод «КАМАЗа» тоже возвращаются ветераны спецоперации. Например, это Дмитрий Осинкин. Он работал термистом 5-го разряда в бригаде №311 участка термофинишных операций КПК-3, а в 2022 году добровольцем отправился на спецоперацию. Там он был тяжело ранен, после долгого лечения и реабилитации его комиссовали. Всё это время за ним сохранялось рабочее место. В ближайшее время, после окончания лечения, Дмитрий приступит к работе на заводе.

За проявленные героизм и мужество прямо на заводе Осинкину вручили государственную медаль «За отвагу» и награду Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Медали передал военный комиссар Набережных Челнов Рашид Ильясов.

Еще в 2022 году на КАМАЗе разработали программу поддержки участников СВО. Завод оказывает всестороннее содействие бойцам и их семьям. Каждый камазовец во время участия в спецоперации ежемесячно получает материальную помощь от компании в размере 50 тыс. рублей. Семье мобилизованного ежемесячно вручается сертификат в магазин «Лента» номиналом 5 тыс. рублей. Участники СВО единожды имеют право на реабилитационно-восстановительное лечение в клинике-санатории «Набережные Челны». Пройти курс можно после демобилизации либо в период отпуска.

Программа поддержки мобилизованных работников и их семей, включающая реабилитационно-восстановительное лечение, появилась по инициативе генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. Компания, взявшая под опеку семьи бойцов, помогает также в восстановлении здоровья близким погибших.

С начала действия программы реабилитации данной мерой поддержки воспользовались 19 камазовцев. Четверо из них после реабилитационно-восстановительного лечения вернулись на свои рабочие места на заводах и в подразделениях КАМАЗа. Восемь камазовцев после прохождения лечения возвратились на фронт и продолжают службу.