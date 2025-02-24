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Общество 24 февраля 2025 12:12

Сотрудники IT-компаний Татарстана сразились в «КиберЦифровиаде»

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Казани на базе Cyber Park Arena в IT-парке им. Б. Рамеева состоялся турнир «КиберЦифровиада». Его организовали для сотрудников IT-компаний Татарстана, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. Участники соревновались в командных и индивидуальных дисциплинах, включая Counter-Strike 2, Мир Танков, Dota 2 и EA SPORTS FC 25.

«Турнир – яркий пример объединения спорта и технологий, который показал, что ИТ-специалисты могут не только разрабатывать передовые решения, но и проявлять выдающиеся спортивные способности. Верю, что событие открывает новые горизонты для проведения подобных турниров и укрепляет позиции Татарстана как лидера в области цифровых технологий и киберспорта», – отметил глава ведомства Айрат Хайруллин.

В Mortal Kombat 1 победил Глеб Раксин из ГК «Innostage», в EA SPORTS FC 25 (FIFA) лучшим стал Олег Сайфутдинов из ООО «Инфозонт». В «Мире Танков» первенствовала команда КАВО-2 из ICL электроникс. В Counter-Strike победили Red pandas из ПАО «Сбербанк», а в Dota лучшей стала команда Inno Team из ГК Innostage.

Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Cyber Park Arena.

#IT-парк #IT-специалисты #минцифры рт
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