Сотрудники исполкома Пестречинского района ответят за нарушение прав местного бизнесмена

В отношении сотрудников исполкома Пестречинского района возбуждено уголовное дело за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

В надзорном ведомстве выяснили, что в октябре 2023 года должностными лицами неправомерно было отказано местному предпринимателю в строительстве двухэтажного жилого дома.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело.