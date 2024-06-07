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Происшествия 7 июня 2024 18:53

Сотрудники исполкома Пестречинского района ответят за нарушение прав местного бизнесмена

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В отношении сотрудников исполкома Пестречинского района возбуждено уголовное дело за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

В надзорном ведомстве выяснили, что в октябре 2023 года должностными лицами неправомерно было отказано местному предпринимателю в строительстве двухэтажного жилого дома.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело.

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