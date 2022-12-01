Почти 50 казанцев, работающих в сфере услуг, успешно завершили курсы татарского языка
Сегодня в исполкоме Казани подвели итоги образовательного интенсива по изучению татарского языка для муниципальных служащих, работников гостиничного бизнеса и сферы слуг. Удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении курса получили 47 человек.
«Курсы татарского языка мэрия Казани проводила в прошлом году. Тогда мы обучали представителей сферы услуг – работников гостиничного бизнеса, магазинов, кафе и ресторанов. В этом году мы решили привлечь к обучению и сотрудников транспорта. Кондукторы общаются напрямую с населением и важно, чтобы они могли на базовом уровне объяснить по-татарски, к примеру, куда следует маршрут автобуса», – рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Она отметила, что мэрия также разработала туристический аудиогид, который рассказывает об истории и достопримечательностях города как на татарском, так и на русском языках. «Хотелось бы, чтобы татарский язык популяризировался в разных областях», – подчеркнула Сагитова.
Курсы по изучению татарского языка для сотрудников исполкома стартовали 20 сентября, а для работников сферы услуг – 28 сентября. Занятия проходили 2 раза в неделю для начинающих или для желающих усовершенствовать свои языковые знания. Заявки подали свыше 100 человек, однако не все из них смогли посетить все 12 занятий.
«В моей семье родители умеют говорить на татарском языке, однако нас с сестрой они так и не научили – фактически мы этот язык и не знали. В школе, если честно, татарский язык не преподавался. После того, как объявили о курсах, я решил догнать то, что не догнал в юности и школе. Курсы мне понравились, и я думаю, буду только продолжать изучать татарский язык на более глубоком уровне», – поделился ведущий бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» Мират Галямов.
Всего обучение прошли 47 сотрудников – 30 из них муниципальные служащие, 17 – работники в сфере торговли. Они освоили основы грамматики, выучили простые фразы и расширили свой словарный запас. Обучение шло по темам «Природа», «Еда», «Праздники», «Семья» и пр.
Отметим, что обучение вели квалифицированные преподаватели татарского языка: муниципальных служащих обучала преподаватель татарского языка лицея «Унбер» Гульфия Габдуллазянова, работников сферы услуг – преподаватель Кембриджской международной школы «Бала-Сити» Альберт Самигуллин.
«Разговаривая на другом языке, человек становится богаче. Я очень рада, что все вы нашли время в своем очень плотном графике и дошли до конца. Учителя открыли вам новые двери, и главное, продолжать этот путь – есть различные курсы для изучения татарского языка, также есть специализированные видеоролики, в том числе выпущенные на YouTube-канале мэрии Казани. Ни в коем случае не останавливаетесь на достигнутом», – отметила Гузель Сагитова.
Впервые бесплатные курсы по татарскому языку для сотрудников исполнительного комитета Казани и работников сферы услуг были организованы в 2021-м в рамках реализации Года родных языков и народного единства. Так, в прошлом году удостоверения об окончании курсов татарского языка получили 20 человек – владельцы отелей, ресторанов и заведений общественного питания. Отметим, что курсы проходят при поддержке Всемирного форума татарской молодежи.