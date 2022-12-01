Почти 50 казанцев, работающих в сфере услуг, успешно завершили курсы татарского языка

Сегодня в исполкоме Казани подвели итоги образовательного интенсива по изучению татарского языка для муниципальных служащих, работников гостиничного бизнеса и сферы слуг. Удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении курса получили 47 человек.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Курсы татарского языка мэрия Казани проводила в прошлом году. Тогда мы обучали представителей сферы услуг – работников гостиничного бизнеса, магазинов, кафе и ресторанов. В этом году мы решили привлечь к обучению и сотрудников транспорта. Кондукторы общаются напрямую с населением и важно, чтобы они могли на базовом уровне объяснить по-татарски, к примеру, куда следует маршрут автобуса», – рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что мэрия также разработала туристический аудиогид, который рассказывает об истории и достопримечательностях города как на татарском, так и на русском языках. «Хотелось бы, чтобы татарский язык популяризировался в разных областях», – подчеркнула Сагитова.

Курсы по изучению татарского языка для сотрудников исполкома стартовали 20 сентября, а для работников сферы услуг – 28 сентября. Занятия проходили 2 раза в неделю для начинающих или для желающих усовершенствовать свои языковые знания. Заявки подали свыше 100 человек, однако не все из них смогли посетить все 12 занятий.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«В моей семье родители умеют говорить на татарском языке, однако нас с сестрой они так и не научили – фактически мы этот язык и не знали. В школе, если честно, татарский язык не преподавался. После того, как объявили о курсах, я решил догнать то, что не догнал в юности и школе. Курсы мне понравились, и я думаю, буду только продолжать изучать татарский язык на более глубоком уровне», – поделился ведущий бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» Мират Галямов.

Всего обучение прошли 47 сотрудников – 30 из них муниципальные служащие, 17 – работники в сфере торговли. Они освоили основы грамматики, выучили простые фразы и расширили свой словарный запас. Обучение шло по темам «Природа», «Еда», «Праздники», «Семья» и пр.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Отметим, что обучение вели квалифицированные преподаватели татарского языка: муниципальных служащих обучала преподаватель татарского языка лицея «Унбер» Гульфия Габдуллазянова, работников сферы услуг – преподаватель Кембриджской международной школы «Бала-Сити» Альберт Самигуллин.

«Разговаривая на другом языке, человек становится богаче. Я очень рада, что все вы нашли время в своем очень плотном графике и дошли до конца. Учителя открыли вам новые двери, и главное, продолжать этот путь – есть различные курсы для изучения татарского языка, также есть специализированные видеоролики, в том числе выпущенные на YouTube-канале мэрии Казани. Ни в коем случае не останавливаетесь на достигнутом», – отметила Гузель Сагитова.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Впервые бесплатные курсы по татарскому языку для сотрудников исполнительного комитета Казани и работников сферы услуг были организованы в 2021-м в рамках реализации Года родных языков и народного единства. Так, в прошлом году удостоверения об окончании курсов татарского языка получили 20 человек – владельцы отелей, ресторанов и заведений общественного питания. Отметим, что курсы проходят при поддержке Всемирного форума татарской молодежи.