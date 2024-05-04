Сотрудники МЧС в Зеленодольске высадили деревья в память о жертвах войны

Сегодня, 4 мая 2024 года, в Татарстане состоялось значимое событие - Международная акция «Сад памяти», которая ежегодно проводится весной в России и за ее пределами. В рамках этой акции высаживается 27 миллионов деревьев в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Инициатива поддержана Президентом России, который внес свой вклад, посадив дерево у Ржевского мемориала.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

За последние четыре года в Татарстане к акции присоединились 83 тысячи человек, высадившие 3,5 миллиона деревьев. Среди участников были и сотрудники МЧС, которые с раннего утра отправились на подготовленные участки в лесопарковых зонах для посадки молодых деревьев. Особенно активно участвуют в акции сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона, для которых это мероприятие имеет личное значение, так как многие из них потеряли родственников во время войны.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Федор Ральников, начальник караула ПСЧ-52, поделился личной историей о своем деде, который погиб под Смоленском, и выразил, что участие в акции для него - это способ сохранить память о близких. Искандер Мухамадиев, заместитель начальника 8 пожарно-спасательного отряда, подчеркнул важность помнить о жертвах войны и цене Победы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В этот день в лесничестве собрались сотрудники МЧС всех званий, мужчины и женщины, которые вместе высадили более сотни молодых елей. «Сад памяти» признан в России самой крупной экологической акцией и получил международное признание, распространившись более чем на 50 стран мира.