Сотрудники Госюрбюро Татарстана помогли пенсионерке оспорить отказ в перерасчете пенсии

Сотрудники Госюридического бюро РТ помогли жительнице Казани оспорить отказ в перерасчете страховой пенсии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина на протяжении двух лет самостоятельно пыталась добиться перерасчета пенсии, в этом ей изначально отказали. После многочисленных обращений в уполномоченные органы пенсия была назначена, однако при назначении пенсионных начислений один из периодов ее стажа работы не был засчитан. Заявительница обратилась в суд первой инстанции и выиграла дело. В апелляционной инстанции ей потребовалась квалифицированная юридическая помощь.

Ведущим специалистом Госюрбюро РТ Завдятом Юсуповым женщине была оказана бесплатная юридическая консультация и помощь в составлении речи на судебное заседание.

В результате апелляционное определение было вынесено в пользу заявительницы. Ей будет произведен перерасчет страховой пенсии.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам Государственного юридического бюро Республики Татарстан, в частности Завдяту Юсупову», - сказала женщина. «Неоднократно обращалась в Госюрбюро за консультацией и помощью в решении сложных вопросов в судебных спорах. Благоприятный и грамотный подход в общении позволяет правильно сформулировать требования и, основываясь на законе, защитить свои права. Особенно важно, что такую квалифицированную помощь малообеспеченные граждане могут получить бесплатно», - добавила она.

Отметим, что оказание бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам национального проекта «Демография» по линии сохранения благополучия людей.