Общество 22 марта 2026 18:45

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли раненую косулю в Буинске

Специалисты ведомства совместно с представителями охотобщества «Буинское» пришли на помощь молодому самцу косули, забежавшему на территорию нового корпуса Буинской центральной районной больницы. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

О случившемся спасатели узнали из дежурной части полиции. К моменту их прибытия напуганное животное получило резаную рану задней левой ноги и повредило рог, который сломался при столкновении с ограждением.

Косулю оперативно доставили в ветеринарную клинику. Врачи бережно отнеслись к дикому пациенту: провели операцию по ушиванию раны на ноге, обработали повреждения и оказали необходимую помощь.

Сейчас жизни и здоровью животного ничто не угрожает. Оно находится на реабилитации в Зеленодольском районе под присмотром специалистов. После полного восстановления косулю выпустят в естественную среду обитания.

#спасли косулю #буинск #госкомитет рт по биологическим ресурсам
