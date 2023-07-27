Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли цаплю, запутавшуюся в рыболовной снасти

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам во время рейда в акватории Куйбышевского водохранилища спасли цаплю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в период с 14 по 26 июля специалисты изъяли 238 брошенных орудий лова. Нередко в эти сети попадают животные. Так, в брошенной рыболовной снасти с сдвоенным крючком запуталась цапля. Сотрудники ведомства оперативно удалили крючок и отпустили птицу на волю.

Всего за две недели специалисты привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства 12 физлиц, кроме того, два материала с признаками уголовно наказуемого деяния направлены в правоохранительные органы.

«Предотвращенный ущерб составил 476 тысяч рублей», — отметил начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий госкомитета Радик Мутахаров.

Видео: пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.