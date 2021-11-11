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Ру Тат
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Экология
11 ноября 2021  18:00
Наталья Рыбакова

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам ищут замерзших на озере лебедей

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Сегодня днем в соцсетях появилась информация о том, что на озере у авторынка в Казани буквально вмерзли в лед два лебедя. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выехали на место происшествия. 

«Сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ выехали на место. Комитет держит ситуацию на контроле. О результатах будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Как уточнил сотрудник, выехавший на место происшествия, искать лебедей он будет при помощи квадрокоптера со светом. Если птицы перемещаются, то их не будут трогать. Поиски лебедей сейчас продолжаются. 

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщает, что «два лебедя буквально вмерзли в лед». Происшествие снято рядом с мостом у авторынка. Автор видео говорит, что около двух часов дня 11 ноября птицы были еще «живыми, вертели головами».

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