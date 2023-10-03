Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и полицейские поймали трех браконьеров

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам продолжают рейдовую работу по пресечению браконьерской деятельности. В ходе двух рейдов были пойманы трое нарушителей, передает пресс-служба ведомства.

«В ходе ночного рейда на территории поселка Щурячий задержан гражданин, который осуществлял лов водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова», — говорится в одном из сообщений ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Также во время совместного с полицией рейда по территории охотугодий Атнинского района РТ в поле был замечен легковой автомобиль, который с помощью включенных фар искал зайцев. После продолжительной погони нарушителей остановили, ими оказались двое жителей деревни Кошар. Во время осмотра салона машины обнаружены охотничье оружие ИЖ-27 12-го калибра, сумка с патронами и заяц-русак.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.