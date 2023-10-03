Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и полицейские поймали трех браконьеров
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам продолжают рейдовую работу по пресечению браконьерской деятельности. В ходе двух рейдов были пойманы трое нарушителей, передает пресс-служба ведомства.
«В ходе ночного рейда на территории поселка Щурячий задержан гражданин, который осуществлял лов водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова», — говорится в одном из сообщений ведомства.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).
Также во время совместного с полицией рейда по территории охотугодий Атнинского района РТ в поле был замечен легковой автомобиль, который с помощью включенных фар искал зайцев. После продолжительной погони нарушителей остановили, ими оказались двое жителей деревни Кошар. Во время осмотра салона машины обнаружены охотничье оружие ИЖ-27 12-го калибра, сумка с патронами и заяц-русак.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»