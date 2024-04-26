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Сотрудники Госархива Татарстана написали «Диктант Победы»
Госархив Татарстана стал одной из площадок Международной акции «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие 30 сотрудников всех возрастов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.
В 12.00 акция стартовала на более чем 27 тыс. площадок в России, 317 из которых были открыты в Татарстане.
Диктант состоял из 25 вопросов. На часть из них нужно было дать краткий ответ, а другая была представлена в формате теста. К примеру, нужно было написать, в каком году Александр Матросов совершил свой подвиг, кто является автором песни из кинофильма «Белорусский вокзал».
Архивисты тщательно подготовились к диктанту, накануне пройдя предварительное тестирование. Это помогло им лучше понять, какие вопросы можно встретить во время акции.
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» впервые прошла 7 мая 2019 года – в преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция прошла в 24 странах мира, число участников превысило 150 тыс.
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