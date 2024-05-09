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Сотрудники главного управления МЧС по РТ приняли участие в записи видео в честь Победы
Сотрудники пресс-служб Главных управлений МЧС России по субъектам ПФО записали видео, посвященное Победе в Великой Отечественной войне.
Участие в ведомственном флешмобе принял и начальник отдела по работе со средствами массовой информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Андрей Родыгин.
Сотрудники Главных управлений МЧС России прочитали отрывок стихотворения Роберта Рождественского «Реквием».
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