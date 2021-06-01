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Ру Тат
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1 июня 2021  17:25
Павел Климчак

Сотрудники ГИБДД Татарстана подарили многодетным семьям детские автокресла

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Автоинспекторы подарили многодетным семьям из Татарстана детские удерживающие устройства, рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Эта акция приурочена к мероприятию «Внимание – дети!», которое проходит по всей республике. Автокресла многодетным семьям вручают для безопасной перевозки детей в машине.

Такой подарок получила семья из села Нармонка Тетюшского района, в которой растут пятеро детей. Начальник местного подразделения ГИБДД, подарив родителям автокресло, подчеркнул, что оно является самым эффективным средством для защиты детей на дороге. Самим детям подарили мешки для обуви со световозвращающими элементами, а также тематические памятки.

В этот же день автоинспекторы подарили автокресло многодетной семье из Буинского района, в которой воспитываются четверо детей.

Сотрудники ГИБДД рассказали родителям о всех видах автокресел и объяснили, как ими пользоваться, учитывая рост и вес ребенка. После этого инспекторы пожелали семьям здоровья и безопасных дорог.

Тем не менее республиканская Госавтоинспекция напоминает, что ситуация с аварийностью детей в результате ДТП по-прежнему остается напряженной. По данным ГИБДД, за пять месяцев этого года в результате аварий погибли восемь детей, все они являлись пассажирами авто. Из-за этого проблема правильной перевозки детей становится особенно актуальной.

ГИБДД призывает водителей республики быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

#детский дорожно-транспортный травматизм #детское автокресло
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