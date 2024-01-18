Сотрудники ГИБДД РТ раздали более трехсот сухпайков застрявшим в сугробах автомобилистам

Более трехсот наборов сухпайков раздали сотрудники ГИБДД застрявшим в сугробах автомобилистам. Об этом на пресс-конференции, посвященной безопасности дорожного движения во время неблагоприятных метеорологических и дорожных условий в «Татар-информе», рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Сотрудники республиканского МЧС оказывают содействие водителям, которые оказались в трудной ситуации на дорогах. Например тем, у кого закончилось топливо. Помимо этого, мы при поддержке правительства Татарстана отправляем нуждающимся сухпайки. В период с 15 января по 17 января водителям было переданов более 300 наборов сухпайков. Находясь в снежном заторе они могли не только заправить свой автомобиль, но и поесть», – сказал он.

По словам Айрата Самигуллина, во время непогоды с 15 января сотрудники ГИБДД Татарстана патрулировали и освободили не один десяток автомобилистов из снежного плена.