Сотрудники ГИБДД РТ вместе с ЮИДовцами напомнили водителям, как следует перевозить детей

Во время республиканского мероприятия «Внимание – дети» в Чистополе прошла очередная акция, направленная на профилактику ДТП с детьми-пассажирами.

Фото: ГИБДД РТ

Сотрудники ГИБДД вместе с работниками ГБУ «БДД» и юными инспекторами движения вышли на одной из оживленных улиц города, чтобы проверить, как водители соблюдают Правила дорожного движения.

Фото: ГИБДД РТ

Также участники акции напомнили водителям, как следует перевозить ребенка в автомобиле – при помощи детского автокресла и ремней безопасности. Всем автолюбителям вручили памятки и призвали быть крайне внимательными и осторожными за рулем. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.