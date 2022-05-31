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Происшествия
31 мая 2022  16:20
Павел Климчак

Сотрудники ГИБДД РТ вместе с ЮИДовцами напомнили водителям, как следует перевозить детей

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Во время республиканского мероприятия «Внимание – дети» в Чистополе прошла очередная акция, направленная на профилактику ДТП с детьми-пассажирами.

 

Фото: ГИБДД РТ

Сотрудники ГИБДД вместе с работниками ГБУ «БДД» и юными инспекторами движения вышли на одной из оживленных улиц города, чтобы проверить, как водители соблюдают Правила дорожного движения.

 

Фото: ГИБДД РТ

Также участники акции напомнили водителям, как следует перевозить ребенка в автомобиле – при помощи детского автокресла и ремней безопасности. Всем автолюбителям вручили памятки и призвали быть крайне внимательными и осторожными за рулем. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#ЮИДовцы
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