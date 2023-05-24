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Происшествия 24 мая 2023 12:40

Сотрудники ГИБДД в Казани поймали двоих водителей, не пропустивших скорую

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Накануне сотрудники городской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу», которое направлено на предотвращение нарушений ПДД при предоставлении преимущества в движении автомобилей спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

В результате рейда были задержаны 2 автомобилиста, которые не пропустили машины спецслужб со спецсигналами и цветографической схемой. В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до одного года.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз рекомендуют водителям быть внимательными и уступать дорогу специализированному транспорту.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани

#госавтоинспекция казани
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