Сотрудники ГИБДД в Казани поймали двоих водителей, не пропустивших скорую

Накануне сотрудники городской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу», которое направлено на предотвращение нарушений ПДД при предоставлении преимущества в движении автомобилей спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

В результате рейда были задержаны 2 автомобилиста, которые не пропустили машины спецслужб со спецсигналами и цветографической схемой. В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до одного года.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз рекомендуют водителям быть внимательными и уступать дорогу специализированному транспорту.