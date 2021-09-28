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Ру Тат
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28 сентября 2021  17:44
Павел Климчак

Сотрудники ГИБДД оштрафовали казанца, который ехал по встречке в Салмачах

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Автоинспекторы обнаружили в соцсетях видео, на котором автомобиль едет по встречке в посёлке Салмачи. Стражи порядка установили, что за рулём авто был 28-летний житель Казани.

Молодой человек признал свою вину. Он объяснил инспекторам ГИБДД, что сильно торопился. На него составили административный протокол за выезд на встречку.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей Татарстана соблюдать правила дорожного движения.

#гибдд #штраф за нарушения #выезд на встречку
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