Сотрудники ГИБДД оштрафовали казанца, который ехал по встречке в Салмачах

Автоинспекторы обнаружили в соцсетях видео, на котором автомобиль едет по встречке в посёлке Салмачи. Стражи порядка установили, что за рулём авто был 28-летний житель Казани.

Молодой человек признал свою вину. Он объяснил инспекторам ГИБДД, что сильно торопился. На него составили административный протокол за выезд на встречку.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей Татарстана соблюдать правила дорожного движения.