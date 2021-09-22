Сотрудники ГИБДД Казани помогли детям построить безопасный маршрут от дома до садика

Сотрудники Госавтоинспекции Казани помогли детям построить безопасный маршрут от дома до садика. Накануне инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками ГБУ «БДД» провели мастер-класс «Моя безопасная дорога» в одном из садиков Ново-Савиновского района города.

Фото: городская Госавтоинспекция

Акция проходит во время Недели безопасности дорожного движения. В ней приняли участие воспитанники детского сада №315 и их родители. Вместе они разработали безопасный маршрут движения «Дом – детский сад – дом» для каждого ребенка.

Фото: городская Госавтоинспекция

Во время мастер-класса ребята нарисовали на карте маршрут, по которому можно безопасно дойти от их дома до детского сада и обратно. Они повторили правила безопасного поведения на дороге и разобрали часто совершаемые пешеходами ошибки.

Фото: городская Госавтоинспекция

Напоминаем, Неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой является профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий, проходит на территории всей страны с 20 по 24 сентября.

