Сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме на дорогах РТ во время праздников

Во время праздников автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Мероприятия пройдут 12 и 13 июня по всему Татарстану. Особое внимание будет уделено пьяным водителям. ГИБДД призывает всех татарстанцев не садиться за руль, если вы выпили, и сообщать о нарушителях ПДД.

«Благодаря профилактической работе ГИБДД удалось снизить количество аварий по вине пьяных водителей. Вместе с тем проблема пьянства за рулём не теряет своей актуальности», – подчеркнул врио заместителя начальника УГИБДД МВД по РТ Айрат Насыров.